Александр Соколов подчеркнул важность расширения использования низкосортной древесины

КИРОВ, 18 июля. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе прошедшего в Кирове выездного заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ призвал стимулировать внутренний спрос на продукцию лесной промышленности в России и развивать деревянное домостроение.

Как отметил в ходе заседания замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин, производство в лесопромышленном комплексе России в первом полугодии снизилось на 2-10% в зависимости от типа продукции. Основными причинами снижения являются текущая ключевая ставка и курс валют, так как отрасль была и остается экспортно ориентированной.

"В условиях текущей социально-экономической ситуации нам необходимо комплексно поддерживать развитие лесопромышленного комплекса, поэтому прошу представителей заинтересованных ведомств обратить внимание на вопросы стимулирования внутреннего спроса на продукцию лесной промышленности, в том числе продукцию с высокой добавленной стоимостью, развитие экспорта продукции лесной промышленности и определение перспективных направлений такого экспорта, а также расширение использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности и пеллет", - сказал Соколов.

Он также остановился на вопросе развития деревянного домостроения. "Особое внимание хотел бы обратить на деревянное домостроение, в частности на строительство объектов для социальной сферы. Все "лесные" регионы могут значительно дешевле решать эти вопросы и быстрее реализовывать национальные проекты, задачи, которые поставил наш президент", - отметил Соколов. В частности, для развития отрасли необходимо совершенствовать нормативную базу.

Соколов также озвучил вопрос вовлечения в оборот лестных участков. "Почти четверть лесного фонда региона требует актуализации с точки зрения лесоустройства, и я знаю, что у коллег из других регионов существует такая же проблема. Для ускорения вовлечения лесных участков в арендные отношения необходимо внести в лесное законодательство серьезные изменения, разрешающие выставлять [участки] на аукционы с устаревшими материалами [лесоустройства] при обязательности проведения лесоустройства новыми арендаторами", - сказал Соколов, подчеркнув, что эту инициативу ранее обсудили в Совете Федерации и учли в Минприроды России при подготовке соответствующего законопроекта.

"Пользуясь случаем, хочу попросить при поступлении [законопроекта] в Государственную думу и Совет Федерации рассмотреть, принять его в ускоренном порядке, это очень нужно всей отрасли, это даст каждому региону и Российской Федерации в целом сотни миллиардов рублей доходов в перспективе ближайшего времени", - подчеркнул губернатор Кировской области.

Кировская область, где проходит заседание совета, по итогам 2024 года занимает первое место в Приволжском федеральном округе и шестое в России по объему заготовки древесины - более 8,9 млн кубометров в 2024 году, что на 1,1 млн кубометров больше, чем в 2022 году. Финансовые поступления от использования лесов также демонстрируют устойчивый рост: в 2024 году в бюджеты всех уровней поступило около 2,7 млрд рублей, что на 444 млн рублей больше, чем в 2023 году. Объем незаконных рубок с 2022 года сократился в четыре раза. Всего в регионе работают более 2 тыс. предприятий лесоперерабатывающей отрасли, они охватывают весь цикл от заготовки древесины до выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.