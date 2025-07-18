В ведомстве отметили, что обсуждают возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Руководству авиакомпании Turkish Airlines будет направлено уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в / из России. Об этом сообщила Росавиация.

"Специалисты Росавиации разбираются с работой авиакомпании Turkish Airlines на предмет обслуживания и соблюдения прав пассажиров задержанных или отмененных рейсов в пятницу 18 июля. <...> В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в / из России", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, выясняются обстоятельства, приведшие к ситуации с пассажирами рейса Москва (Внуково) - Бодрум.

По данным Росавиации, обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиационными властями двух стран.