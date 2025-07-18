Президент США заявил, что не позволит доллару слабеть

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что БРИКС "быстро угасает" после его обещания ввести торговые пошлины против участников этого объединения.

"И знаете, есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро угасает", - сказал он на состоявшейся в Белом доме церемонии подписания законопроекта о регулировании криптовалют. "Но БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и стандарт. И я сказал, что в отношении всех стран, входящих в консорциум БРИКС, мы введем пошлину в 10%. И на следующий день они провели встречу, на которой почти никто не появился. Они сказали: "оставьте нас в покое". Мы не хотели этого", - добавил президент США, не уточнив, о какой встрече идет речь.

"Нет, мы не позволим доллару слабеть. Если у нас будет умный президент, вы никогда не позволите доллару ослабеть. Если же будет болван, как последний, он бы допустил это. Если бы вы спросили его о падении доллара, он бы понятия не имел, что происходит. Но мы не можем позволить, чтобы это повторилось", - резюмировал Трамп.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.

6 июля президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС по видеосвязи, заявил, что расчеты в национальных валютах между государствами объединения неуклонно растут. В 2024 году доля рубля и валют дружественных России стран в расчетах РФ с другими государствами БРИКС составила 90%.