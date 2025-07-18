Министр лесного хозяйства региона Андрей Тетерин также рассказал, что регион предложил разрешить возведение некапитальных строений на особо защитных участках леса для развития туризма

КИРОВ, 19 июля. /ТАСС/. Кировская область выступила с предложением об изменении порядка продления договоров аренды лесных участков без участия в аукционах и разработать четкие критерии оценки выполнения арендаторами своих обязательств. Об этом рассказал министр лесного хозяйства региона Андрей Тетерин в ходе прошедшего в Кирове выездного заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ.

"Согласно изменениям в лесном кодексе, право на продление аренды [без участия в аукционах] предоставляется только тем арендаторам, которые полностью выполнили мероприятие по сохранению лесов, включая охрану от пожаров, лесовосстановление и другие работы в объеме и сроках, предусмотренных договорами и проектами. Но на практике соблюдение требований часто затруднено из-за объективных причин - экономических сложностей, санкционных ограничений, отсутствия подходящих лесных площадей или неблагоприятных погодных условий, в результате арендаторы вынуждены переносить сроки выполнения работ, что приводит к отказам в продлении договоров. Такие отказы в свою очередь провоцируют судебные споры, затягивание введения участков в хозяйственный оборот, снижают поступление арендных платежей в бюджет. Чтобы минимизировать судебные споры и обеспечить стабильность лесопользования, предлагаем разработать четкие критерии оценки выполнения арендаторами своих обязательств, это позволит органам власти субъектов Российской Федерации принимать более взвешенные решения при продлении договоров, учитывая реальные обстоятельства и добросовестность арендаторов", - сказал Тетерин.

Он отметил, что в регионе проработали имеющуюся судебную практику и направили предложения в Рослесхоз. "Просим Рослесхоз и Минприроды учесть их при подготовке своих рекомендаций", - обратился к участникам совета министр.

Тетерин также рассказал, что регион предложил разрешить возведение некапитальных строений на особо защитных участках леса (ОЗУ) для развития туризма.

"Не только Кировская область, но и другие регионы страны заинтересованы в раскрытии своего потенциала и развитии внутреннего туризма. Но отдельные требования действующего законодательства являются сдерживающим фактором для вовлечения лесных земель в рекреационную деятельность. Так, на сегодняшний день не допускается установление каких-либо объектов для осуществления рекреационной деятельности на особо защитных участках леса, вместе с тем наиболее перспективные для рекреации лесные участки находятся именно на особо защитных участках, вблизи водоемов и населенных пунктов. Считаем целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в распоряжение правительства Российской Федерации № 999-р в части утверждения перечня некапитальных строений и сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для особо защитных участков леса в целях осуществления рекреационной деятельности", - отметил Тетерин.

О леспроме Кировской области

Кировская область по итогам 2024 года занимает первое место в Приволжском федеральном округе и шестое в России по объему заготовки древесины - более 8,9 млн кубометров в 2024 году, что на 1,1 млн кубометров больше, чем в 2022 году. Финансовые поступления от использования лесов также демонстрируют устойчивый рост: в 2024 году в бюджеты всех уровней поступило около 2,7 млрд рублей, что на 444 млн рублей больше, чем в 2023 году.