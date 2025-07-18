Увеличение вложений в это направление является важной частью решения проблемы, сказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных

КИРОВ, 19 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддерживает предложение о наделении субъектов РФ правом софинансирования лесоустроительных работ. Об этом сообщил председатель комитета Александр Двойных в ходе прошедшего в Кирове выездного заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ.

Как сообщается на сайте правительства России, 8 июля заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Минприроды разрабатывает законопроект, в том числе дающий право финансировать лесоустройство за счет региональных бюджетов.

"Что касается инициативы по софинансированию лесоустройства, мы с правительством рассматривали [ее] в экспертном режиме и должны определиться, кто будет вносить проект этой инициативы, но пока договорились о поддержке. Посмотрим более подробно формулировки, но нам кажется, что появление новых возможностей увеличения финансирования данного направления является важной частью решения проблемы", - сказал Двойных.

В июне текущего года член комитета, сенатор Сергей Аноприенко провел совещание по проблемам лесоустройства. Как отмечается на сайте Совета Федерации, основная проблема заключается в хронической нехватке финансирования лесоустроительных работ.

"Размер выделяемых средств недостаточен для обеспечения нормативных показателей ежегодной таксации лесов, составляющих 30 млн гектаров в год. Реальные объемы проведенных работ значительно отстают от установленных норм, что ведет к замедлению обновления необходимой информации. Как подчеркнул сенатор, согласно действующему законодательству, подобные работы осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение "Рослесинфорг", однако размер выделяемых средств не покрывает реальные потребности, что негативно сказывается на качестве и оперативности проводимой работы. Например, за период с 2022 по 2024 год площадь, охватываемая работами по таксации лесов, составила лишь половину от предусмотренного плана, такой разрыв становится причиной накопления значительных объемов участков с устаревшими сведениями, что усложняет управление лесным фондом и снижает эффективность лесного хозяйства", - отмечается в сообщении.