Такая мера позволит избежать резких взлетов цен, считает председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил обязать торговые сети заключать долгосрочные контракты с производителями, в том числе с фермерами.

"Нужно обязать торговые сети заключать долгосрочные контракты с производителями, в том числе с фермерами по поставкам продукции по фиксированной цене. Да, она может быть плавающей, но в разумных пределах. Чтобы не повторялась ситуация, которую мы, например, видим каждую осень с резким ростом цен на яйца", - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, необходимо также ограничить до 15% наценку на товары. Помимо этого, он предложил обнулить налог на добавочную стоимость. "И самое главное - необоснованное повышение цен на базовые продукты и товары должно быть вне закона", - подчеркнул депутат.