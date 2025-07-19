В отношении контент-мейкера открыли четыре исполнительных производства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Автоблогер Гоша Ерохин имеет долги по кредитам на сумму почти 136 тыс. рублей, которые принудительно взыскивают приставы. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Задолженность Ерохина составляет почти 144 тыс. рублей, из нее по кредитным платежам - более 135 тыс. рублей", - говорится в материалах.

В отношении Ерохина открыто четыре исполнительных производства. Два из них по неоплаченным кредитам на 109 тыс. рублей прекращены на основании п. 3 ч. 1 ст. 46 закона "Об исполнительном производстве" (взыскатель извещается о невозможности взыскания по исполнительному документу, если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях).

Гоша Ерохин известен в интернете как автоблогер. На его страницу в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) подписано почти 880 тыс. человек, в TikTok - более 320 тыс. Летом 2021 года сотрудники полиции за неправильную тонировку задержали в Москве автомобиль, где Ерохин находился в качестве пассажира. Выяснилось, что молодой человек по базам проходит как уклонист от прохождения военной службы. Он был передан сотрудникам военкомата.

В январе 2022 года он был арестован на 11 суток за то, что выложил в сеть видео заездов на машине с нарушениями правил дорожного движения в Москве.