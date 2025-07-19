По оценке представителя госбанка Lietuvos bankas Юлюса Ивашки, это свидетельствует о росте доверия населения к устойчивости как государственной финансовой системы, так и личных финансовых возможностей

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Жители Литвы лидируют в ЕС по объемам взятых потребительских кредитов. Об этом сообщил в эфире национального радио LRT представитель государственного банка Lietuvos bankas Юлюс Ивашка.

"По росту объемов потребительских кредитов населения Литва занимает лидирующие позиции среди стран - членов ЕС. Согласно нашим данным, за пять месяцев текущего года таких кредитов выдано на сумму €768,3 млн, что в два с лишним раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда люди взяли €359 млн", - сказал он.

По оценке представителя госбанка, это свидетельствует о росте доверия населения к устойчивости как государственной финансовой системы, так и личных финансовых возможностей. "Однако, прежде всего, это, пожалуй, связано с непрекращающимся ростом цен. Народу часто не хватает денег на жизнь", - утверждал он.

Проценты по потребкредитам снижены - в 2024 году норма ставки составляла 9,6%, в 2025 году снизилась до 8,43%.

По данным Lietuvos bankas, портфель потребительских кредитов жителей Литвы по состоянию на май 2025 года составлял €1,56 млрд, что на 32% больше, чем годом ранее.