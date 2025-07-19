Как отмечает агентство, стороны стремятся заключить временное торговое соглашение до 1 августа

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июля. /ТАСС/. Представители Индии и США завершили пятый раунд переговоров по двустороннему торговому соглашению, которые прошли в Вашингтоне с 14 по 17 июля. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на источник в правительстве.

"Индийская команда возвращается", - сказал он. Данных о результатах переговоров пока нет. Сообщается, что во время пятого раунда обсуждались вопросы, связанные с сельским хозяйством и автомобилестроением, а также товарами двойного назначения, включая химикаты, материалы, оборудование и технологии.

Как отмечает PTI, стороны стремятся заключить временное торговое соглашение до 1 августа, когда завершится период приостановки действия введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении нескольких десятков стран пошлин. Индия добивается отмены этого дополнительного тарифа, который может составить для республики 26%.

Индия ужесточила свою позицию в отношении требования США о снижении пошлин на сельскохозяйственную и молочную продукцию. Нью-Дели до сих пор не предоставил никаких уступок по пошлинам ни одному из своих торговых партнеров по соглашению о свободной торговле в молочном секторе. Некоторые фермерские ассоциации настоятельно призвали правительство не включать в торговое соглашение какие-либо вопросы, связанные с сельским хозяйством.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений администрация США приступила в последние несколько дней. Как ожидается, решения Трампа об истечении крайних сроков торговых переговоров и применении новых импортных пошлин вступят в силу 1 августа. Президент допускал, что в отдельных случаях продлит сроки ведения этих переговоров.