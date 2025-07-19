ТАСС: в Казахстане российские компании доминируют среди иностранных фирм

Количество российских компаний и филиалов в I полугодии 2025 года сократилось на 2,4%

АСТАНА, 19 июля. /ТАСС/. Российские компании и филиалы доминируют в Казахстане среди иностранных фирм по итогам I полугодия 2025 года: их насчитывается 23 112, что составляет более 37% всех юридических лиц с иностранным участием, следует из подсчетов ТАСС на основании данных Бюро национальной статистики Казахстана.

Всего по состоянию на 1 июля в Казахстане были зарегистрированы 61 160 иностранных фирм, абсолютное большинство из них - малые компании, которых насчитывается 61 096. Количество российских компаний и филиалов в I полугодии 2025 года сократилось на 571, или на 2,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по состоянию на 1 июля 2024 года их было 23 683.

По данным бюро статистики, в этом году около половины российских компаний в Казахстане занимаются оптовой и розничной торговлей (9 845 фирм), на втором месте по численности компании, работающие в сферах информации и связи (2 900 фирм), на третьем - в сферах профессиональной и научной деятельности (2 044 фирмы). Более 1,2 тыс. компаний с российским участием занимаются в Казахстане строительством, 845 работают в обрабатывающей промышленности, 127 - в горнодобывающей.

На втором месте после РФ по числу открытых фирм в Казахстане находится Узбекистан: по состоянию на 1 июля его компаний и филиалов было зарегистрировано 6 938, на третьем месте Китай с 6 272 компаниями. Также в республике зарегистрированы более 5 тыс. компаний с участием турецкого капитала, около 3 тыс. киргизских фирм, около 1 тыс. компаний из Белоруссии, 719 фирм с участием учредителей из США.