Премьер-министр назначил ответственным за работу над документом Минэкономразвития

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 2036 года разработать стратегию развития креативной экономики. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Стратегия развития креативной экономики до 2036 года должна быть подготовлена и внесена в правительство к середине февраля 2026 года. Такое поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной развитию этого направления", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, отвечать за создание документа будет Минэкономразвития. На его площадке создадут межведомственный координационный орган по вопросам развития креативных индустрий. В составе будут общественные организации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и эксперты.

Для исполнения стратегии развития креативной экономики составят план мероприятий, добавили в кабмине. В частности, будет создан национальный рейтинг регионов по развитию креативных индустрий, и пополнен перечень видов деятельности, относящихся к данной сфере. С этой целью предпогагается внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Еще одно планируемое мероприятие - регуляторный сбор и анализ обратной связи от субъектов креативных индустрий, отмечается в сообщении.

Также премьер-министр поручил до 1 декабря проанализировать действующие общие и отраслевые мер поддержки на федеральном и региональном уровнях, которые доступны субъектам креативных индустрий. Итогом задачи станут представленые правительству предложения по созданию единого реестра таких мер.