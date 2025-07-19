В Киеве готовят законодательную основу для продажи долей крупных госкомпаний

Необходимо внести изменения в несколько законов, чтобы это стало возможно, отметил министр экономики, окружающей среды и природных ресурсов Украины Алексей Соболев

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство экономики, окружающей среды и природных ресурсов Украины работает над законодательными изменениями, которые позволят приватизировать доли крупных государственных компаний. Об этом агентству Укринформ сообщил глава ведомства Алексей Соболев.

"Мы сейчас готовим новый этап, смотрим на то, чтобы продавать доли крупных государственных компаний. Такого мы еще не делали, законодательство не полностью готово, нужно внести изменения в несколько законов, чтобы это стало возможно", - сказал он.

Министр отрицательно ответил на уточняющий вопрос, сформировало ли правительство список крупных предприятий, подлежащих приватизации. "Конкретного перечня пока нет. Мы анализируем спрос, говорим с рынком, проводим консультации, кто готов к продаже, кто нуждается в международном аудите, такая работа ведется", - добавил он.

Агентство напоминает, что Фонд государственного имущества Украины по результатам приватизационных аукционов в первой половине 2025 года обеспечил поступление в бюджет более 977 млн гривен (около $23 млн). Фонд рассчитывает по итогам года довести эту сумму до 3,2 млрд гривен (около $76 млн).