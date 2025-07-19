Большинство гостей в республику приезжают из Литвы, сообщает Государственный пограничный комитет республики

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Более 1,1 млн граждан 38 европейский стран посетили Белоруссию за три года в рамках действия безвизового режима. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

В ведомстве напомнили, что с 19 июля 2024 года в Белоруссии действует безвизовый порядок въезда для граждан 38 европейских государств через наземные пункты пропуска. Изначально данный режим был веден с 15 апреля 2022 года только для жителей Латвии, Литвы и Польши. Год назад этот список пополнили еще 35 европейских стран. "За три года по безвизу Беларусь посетили более 1 млн 153 тысяч граждан из 38 европейских стран", - рассказали в Госпогранкомитете.

По его данным, большинство гостей в республику приезжают из Литвы. В частности, пункт пропуска "Каменный Лог", расположенный на границе с Литвой, ежедневно принимает туристов, использующих право безвизового посещения. "Через наш пункт пропуска за год расширенного безвиза в Беларусь проследовало около 70 тысяч граждан. Среди них были представители Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Великобритании, Италии, Германии и других стран Европы", - отметила заместитель начальника отделения пограничного контроля данного пункта пропуска Анна Бертош. При этом всего через оставшиеся функционирующие для легковых автомобилей и автобусов четыре европейских пункта пропуска в Белоруссию с 19 июля 2024 года приехали около 122 тысяч европейских туристов.

"Беларусь остается открытой для граждан, желающих лично познакомиться с историей, культурой и традициями нашей страны. Количество безвизовых гостей из европейских государств подтверждает интерес иностранцев к Беларуси и способствует укреплению связей между народами", - подчеркнули в пограничном ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года.