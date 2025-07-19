Совет Евросоюза предусматривает исключения и отступления, чтобы гарантировать, что газопроводы не будут использоваться

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза в отношении России вводят полный запрет на операции с "Северным потоком" и "Северным потоком - 2", который предусматривает ряд исключений. Это следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в "Официальном журнале ЕС".

"Чтобы предотвратить возобновление или налаживание поставок природного газа по этим трубопроводам, целесообразно ввести ограничительные меры, запрещающие любые операции, которые прямо или косвенно связаны с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" и которые касаются завершения строительства, эксплуатации, технического обслуживания или использования трубопроводов или частей трубопроводов. Запрет на транзакции должен также распространяться на закупку природного газа, транспортируемого по любому из этих трубопроводов", - говорится в документе. В том числе запрещается участвовать в любых сделках по финансированию этих мероприятий.

Однако Совет ЕС предусматривает ряд исключений и отступлений, чтобы гарантировать, что газопроводы не будут использоваться. Так, запрет на сделки с операторами "Северных потоков" не распространяется на операции, которые "строго необходимы для срочного предотвращения или смягчения последствий события, способного оказать серьезное и значимое воздействие на здоровье и безопасность людей, морское судоходство или окружающую среду, или в качестве ответной меры на стихийные бедствия".

Кроме того, компетентные органы ЕС вправе разрешать операции, которые необходимы для ликвидации или реструктуризации организаций, когда это необходимо для обеспечения того, чтобы трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" не использовались.

Помимо этого, могут быть разрешены сделки в целях регулярного техобслуживания газопроводов, если это необходимо для предотвращения угрозы окружающей среде и безопасности или негативного воздействия на сектор рыболовства; для урегулирования судебного или арбитражного разбирательства по газопроводам "Северный поток" и "Северный поток - 2"; требовать компенсацию и возмещения убытков от компаний, связанных с газопроводами; осуществлять и получать платежи или возмещение на основании судебных постановлений и соглашений, которые были заключены до 20 июля 2025 года.

О газопроводах

Строительство "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В результате уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.

3 июня 2025 года мировое соглашение компании Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока - 2") и ее кредиторов официально вступило в силу. Общее собрание кредиторов состоялось 15 апреля, а 30 апреля они утвердили согласованный текст мирового соглашения. 9 мая соглашение было утверждено судом Швейцарии. Позднее "Газпром" сообщил, что решение не было обжаловано в установленный срок, поэтому оно вступило в силу, а мораторий на банкротство организации прекращен. Швейцарская фирма Transliq AG, которая выступает временным административным управляющим Nord Stream 2 AG, должна контролировать исполнение мирового соглашения и ежегодно до 31 января (с 2026 года) представлять в суд отчет с копиями финансовым инвесторам и акционеру.