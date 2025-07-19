В МВД рассказали о "золотом часе" для минимизации последствий взлома данных

В частности, при разглашении данных банковской карты нужно быстро сменить пароль и код доступа в банковский сервис, заморозить карты и счета, сообщить банку о звонке или сообщении от злоумышленников

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Киберполиция рассказала, как уменьшить последствия компрометации личных данных. О необходимых шагах сообщили в официальном Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"В медицине есть понятие "золотой час", которое используется в реаниматологии для отсчета времени после получения травмы, когда наиболее высок шанс, что первая помощь и лечение наиболее эффективны. Когда человек скомпрометировал свои учетные записи, устройства, аккаунты в онлайн-сервисах, у него тоже есть "золотой час", чтобы минимизировать последствия", - говорится в сообщении.

Необходимые шаги защиты

Так, при разглашении данных банковской карты необходимо быстро сменить пароль и код доступа в банковский сервис, заморозить банковские карты и счета, сообщить банку о звонке или сообщении от злоумышленников, дав их номер телефона, а также предупредить родных, близких и работодателя, что пока банковские карты могут быть скомпрометированы, лучше не переводить на них деньги. Это поможет снизить риски взлома учетной записи в банковском сервисе, кражи денег со счетов и оформления кредита на жертву.

Если скомпрометированы данные государственного сервиса, то стоит также сменить пароль, затем позвонить на горячую линию сервиса и сообщить о возможной компрометации, а также обратиться в МВД, чтобы передать всю возможную информацию об инциденте.

К злоумышленникам также может попасть мобильный номер жертвы, с помощью чего они смогут сбросить пароли и получать коды двухфакторной идентификации во всех сервисах, в которых указан украденный номер. "Свяжитесь с вашим мобильным оператором (по официальному номеру телефона, в приложении или в салоне связи) и сообщите о том, что ваш номер, может быть, скомпрометирован. Сотрудник клиентского сервиса должен предложить алгоритм действий. Порядок действий может немного отличаться в зависимости от вашего мобильного оператора. По возможности привяжите сервисы, соцсети, мессенджеры к нескомпрометированному номеру телефона. Внимательно следите за приходящими СМС о блокировке, перевыпуске или переносе сим-карты. Предупредите родных, друзей, коллег, что с вашего номера могут звонить, писать злоумышленники", - посоветовали в киберполиции.

При разглашении данных и пароля соцсетей и мессенджеров необходимо сменить пароль на более сложный и включить двухфакторную идентификацию. В списке привязанных к аккаунту устройств нужно срочно отключить все незнакомые и недоступные девайсы. При подозрении, что учетная запись скомпрометирована, например, не приходят одноразовые коды безопасности, следуют сразу обратиться в службу поддержки. "Предупредите ваш круг контактов, что вашим аккаунтом в мессенджере могут завладеть злоумышленники с целью, например, рассылать сообщения с просьбой одолжить денег. Попросите родственников и близких: если мошенники будут писать с украденного контакта, то следует массово жаловаться в службу поддержки мессенджера", - добавили в управлении. Эти шаги помогут защититься от компрометации переписок, доступа злоумышленников к чувствительной информации, мошенничества с просьбой одолжить деньги и шантажа. Также снизится риск использования аккаунта в дальнейших преступных схемах.

В УБК отметили, что риски можно свести к минимуму, если заранее соблюдать правила цифровой гигиены, настроить все доступные инструменты безопасности в сервисах, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать сомнительные файлы и не сообщать посторонним персональную информацию и коды безопасности.