В СКФО на развитие предприятий энергетики и ЖКХ направят более 1 млрд рублей

Распоряжение о дополнительном финансирование подписано, сообщили в пресс-службе правительства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство РФ направит дополнительно более 1 млрд рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Распоряжение подписано, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Более 1 млрд рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Распоряжение об этом подписано", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, средства из резервного фонда правительства необходимы для софинансирования расходов трех регионов в рамках реализации программ.

Одним из направлений работы выступает консолидация регионального имущественного комплекса ЖКХ, которой занимаются созданные в каждом субъекте единые операторы. Мероприятия программ направлены на привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, добавили в кабмине. Кроме того, в рамках программ идет установление экономически обоснованных тарифов, которые, как правило, отличаются от действовавших ранее. По этой причине на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах.

Реализация пилотных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии началась в 2022 году. Необходимость продолжения такой работы отражена в поручениях председателя правительства РФ Михаила Мишустина, которые он дал по итогам заседания правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Заседание правкомиссии состоялось 27 мая 2025 года в Минеральных Водах. Вопрос был одобрен на заседании кабмина 17 июля.