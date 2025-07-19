Министр энергетики также отметил, что эксперты рассмотрят вопросы реализации советских проектов с учетом новых технологий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Камчатский край становится пилотным регионом для развития новых технологий получения электроэнергии для всей России. Об этом рассказал журналистам министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев во время рабочей поездки на Камчатку.

"Камчатский край - это пилотный регион, в котором разрабатываются новые технологии получения электроэнергии. За базу взята геотермальная электростанция [Мутновская]. <…> Это пилотный проект для всей страны", - рассказал министр после посещения Мутновской геотермальной электростанции.

Он отметил, что также на Камчатке планируется готовить кадры для дальнейшей работы в сфере новых технологий в области энергетики Российской Федерации. Министр отметил, что эксперты рассмотрят вопросы реализации советских проектов с учетом новых технологий.

Президент России Владимир Путин считает весьма перспективными исследования в области геотермальной энергетики. Об этом он сообщил в конце 2024 года на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.

Мутновская ГеоЭС представляет собой геотермальную электростанцию с прямым использованием пара. Установленная мощность электростанции - 50 МВт. Геотермальный теплоноситель поступает на станцию по трубопроводам из скважин, пробуренных на Мутновском месторождении парогидротерм.