На Ставрополье число предпринимателей с 2025 года увеличилось на 9%

В Ставропольском крае насчитывается 313 тыс. бизнесменов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Число предпринимателей в Ставропольском крае увеличилось до 313 тыс, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

"На Ставрополье уже 313 тысяч предпринимателей, включая самозанятых, что на 9% больше, чем в начале года. Поддерживаем их льготными займами, образовательными программами. Особое внимание - участникам СВО и их семьям. Программы "Za наших", "V поддержку", "СВОе дело" помогают героям начать свое дело", - написал он.

Кроме того, в крае реализуется инициатива инициатива "Время СВОих героев", которая направлена на обучение и сопровождение участников СВО.

"Инициатива "Время СВОих героев" направлена на обучение и сопровождение участников спецоперации, желающих открыть собственное дело. В ее первом потоке запустили 37 стартапов, в августе начнем второй", - губернатор края.