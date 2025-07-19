Санкции ЕС окажут незначительное влияние на банк "Финам"

Банк работает штатно, несмотря на введение санкций со стороны Евросоюза, сообщила пресс-служба компании

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Санкционные ограничения ЕС окажут незначительное влияние на работу банка "Финам", а также всей финансовой группы, деятельность ведется штатно. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Банк "Финам" работает штатно, несмотря на введение санкций со стороны ЕС. Ограничения окажут незначительное влияние на деятельность банка, а также всей финансовой группы "Финам". Обращаем внимание, что брокер "Финам" не вошел в санкционный список, никаких ограничений по работе с ценными бумагами и брокерскими счетами нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, операции с рублями на счетах, расчеты по картам, переводы, снятие наличных в России доступны без ограничений. Купля-продажа иностранной валюты, расчеты с Китаем, Бразилией, Индией, Таиландом и Вьетнамом по операциям юрлиц будут осуществляться штатно, для транзакций не используется SWIFT, ограничений по переводам для клиентов нет, добавили в компании.

В "Финаме" также порекомендовали не удалять уже установленные приложения банка.

ЕС ввел санкции против 22 российских банков, включая Т-банк, Сургутнефтегазбанк, банк "Санкт-Петербург", "Яндекс банк". Со всеми этими банками европейским финансовым организациям запрещены любые транзакции. Также данный запрет распространен на 23 банка, которые ранее были отключены от SWIFT.