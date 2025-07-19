Все финансовые сервисы для пользователей и партнеров будут и дальше работать в прежнем режиме, говорится в сообщении компании

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Запрет Евросоюза на транзакции не повлияет на работу и доступность финансовых сервисов "Яндекса", они будут работать в прежнем режиме. Об этом говорится в сообщении компании.

"Введенный в отношении АО "Яндекс банк" запрет на транзакции для европейских лиц не скажется на операционной деятельности и стратегии финансовых сервисов "Яндекса". Все финансовые сервисы для пользователей и партнеров будут и дальше работать в прежнем режиме. Это также никак не влияет на работу любых других сервисов "Яндекса", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что развитие финансовых сервисов является одним из приоритетных направлений для группы и "Яндекс" продолжит развивать собственный финтех и инвестировать в технологии.

"Ограничения Евросоюза в отношении АО "Яндекс банк" были введены 18 июля 2025 года. Эти ограничения не применимы к партнерам за пределами Евросоюза. Они не распространяются на головную компанию - МКПАО "Яндекс" и другие дочерние компании группы. "Яндекс"продолжит в полном объеме исполнять свои обязательства перед пользователями, партнерами и сотрудниками", - заключили в компании.