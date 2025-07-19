От этих обязанностей освободили Тимура Максимова

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность председателя совета Российско-киргизского фонда развития заместителя министра финансов Ивана Чебескова, следует из соответствующего распоряжения правительства.

"Назначить заместителя министра финансов Российской Федерации Чебескова Ивана Александровича председателем совета Российско-киргизского фонда развития, освободив от этих обязанностей Максимова Тимура Игоревича", - говорится в документе.

В ноябре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ивана Чебескова заместителем министра финансов России. Перед тем как занять пост заместителя министра финансов Чебесков с 2020 года по 2023 год возглавлял департамент финансовой политики Минфина РФ. С 2013 по 2016 год занимал должность исполнительного директора в "ЮБиЭс банке", после, с 2017 по 2020 год, работал начальником управления, вице-президентом ВТБ.

РКФР был создан на основании межправительственного соглашения между Киргизией и Россией. Главной его задачей на первоначальном этапе являлось оказание поддержки киргизскому бизнесу в адаптации к условиям Евразийского экономического союза. В настоящее время фонд на льготных условиях кредитует наиболее перспективные с экономической точки зрения проекты в Киргизии. В соответствии с договоренностями Россия внесла в уставной капитал РКФР $500 млн.