Росавиация сообщила, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Внуково, сообщила Росавиация.

"Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале аэропорта Внуково также сообщили, что в связи с введением ограничений может быть скорректировано расписание полетов. "Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание. Обеспечение безопасности полетов - наш безусловный приоритет", - отметили там.