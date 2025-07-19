Первые продажи начинаются в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, в другие регионы Iskra поступит в течение нескольких недель

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. "Автоваз" начинает продажи своей новой модели Lada Iskra. Начальная стоимость автомобиля составит 1,249 млн рублей, модель поступает в продажу в трех вариантах кузова - седан, универсал и универсал SW Cross.

Первые продажи начинаются в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти сегодня, в день 59-летия "Автоваза". В другие регионы Iskra поступит в течение нескольких недель.

Комплектации и оснащение

В оснащение базовой комплектации Comfort, стоимость которой начинается от 1,249 млн рублей, включены подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система курсовой устойчивости и другие опции.

В версии Life (от 1,319 млн рублей) дополнительно есть кондиционер и обогрев передних сидений и зеркал.

Комплектация Enjoy (от 1,439 млн рублей) дополнена охранной сигнализацией, круиз-контролем, регулировкой руля по вылету и другими функциями, а также мультимедийной системой нового поколения Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами "Яндекса" и встроенным доступом в интернет.

Комплектация Techno будет продаваться от 1,579 млн рублей. В эту версию добавлены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида и противотуманные фары с функцией подсветки поворота.

Об автомобиле

Lada Iskra - это автомобиль сегмента B, он занимает рыночную нишу между Granta и Vesta. Для модели предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 л (90 лошадиных сил) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, двигатель 1,6 л (106 л.с.) с 6-ступенчатой механической коробкой передач и двигатель 1,6 л (106 л.с.) с автоматической трансмиссией. Локализация Lada Iskra превышает 90%.

"Автоваз" запустил серийное производство автомобиля Lada Iskra в апреле 2025 года. Производственные мощности компании способны достичь максимального объема выпуска этой модели - до 150 тыс. единиц в год, фактические объемы производства будут определяться с учетом рыночной ситуации.