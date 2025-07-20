В отношении компании на основании поступивших исполнительных документов из судебных участков Таганского, Пресненского, Нагорного районов Москвы, РКН, специализированного отдела судебных приставов столицы и Гагаринского районного суда открыто 16 исполнительных производств

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Судебные приставы принудительно взыскивают с компании Google LLC почти 27,3 млрд рублей непогашенной задолженности по штрафам и иным взысканиям судов имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в отношении компании на основании поступивших исполнительных документов из судебных участков Таганского, Пресненского, Нагорного районов Москвы, Роскомнадзора, специализированного отдела судебных приставов столицы и Гагаринского районного суда открыто 16 исполнительных производств на сумму свыше 27 млрд рублей. Еще 35 исполнительных производств в отношении компании открыто на основании материалов из Арбитражного суда Москвы. Взыскиваемая по ним сумма составляет почти 1,5 млн рублей.

Общая сумма долга, который взыскивают приставы с американской компании, составляет более 27 290 635 228 рублей. Исполнительные производства в отношении Google по поступившим из судов актам открыты в 2021-2025 годах.

Первый крупный штраф в отношении Google в России был вынесен 11 декабря 2018 года. Тогда Роскомнадзор оштрафовал компанию за отказ подключиться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России. Компания получила минимальное наказание - штраф в размере 500 тыс. рублей. Эту сумму она выплатила.

Таганский суд Москвы неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения, в том числе за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, сведений, дискредитирующих Вооруженные силы РФ, инструкций по изготовлению взрывчатых веществ, призывов к участию в несанкционированных акциях, а также неудаление запрещенного контента.