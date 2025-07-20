Декан факультета финансовой экономики МГИМО МИД России уверен, что идея потолка цен на нефть давно утратила актуальность

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Санкции ЕС против России, подразумевающие снижение потолка цен на нефть и запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российского сырья, ударят по европейским покупателям, спровоцировав рост цен на энергоносители в Европе. Такое мнение в интервью ТАСС высказал декан факультета финансовой экономики МГИМО МИД России Игбал Гулиев.

"Решение Евросоюза снизить потолок цен на нефть из России - политический жест. Но с финансово-экономической точки зрения и в части реального воздействия на российские промышленность и экономику эффект будет ограниченным", - отметил собеседник агентства.

По его словам, идея потолка цен на нефть давно утратила актуальность. "Большинство крупных импортеров российской нефти - Индия, Китай и другие покупатели - с самого начала не совсем признавали этот механизм. Они используют альтернативные логистические пути и минуют западные ограничения", - пояснил Гулиев.

Он добавил, что снижение предельной цены на нефть может затруднить сделки, в которых используются европейские фрахтовщики, "но таких становится все меньше и меньше".

Как отметил экономист, Россия уже давно сформировала независимую нефтетранспортную инфраструктуру, не зависящую от западных ограничений. "Возможно, часть поставок придется переориентировать или перезаключить контракты, это создаст соответствующие операционные издержки, которые, на мой взгляд, не будут критическими, но могут добавить дисконта к цене", - указал Гулиев.

По его словам, "Россия продолжит экспортировать нефть и продавать ее выше обозначенного лимита". "Это подтверждается и текущими ценами: те, кто заинтересован в российской нефти, продолжают и продолжат ее покупать", - отметил доктор экономических наук.

Запрет на импорт нефтепродуктов

"С реализацией этого запрета могут возникнуть очень большие проблемы: чтобы эффективно контролировать происхождение нефти, потребуется прозрачность цепочек поставок, и мы понимаем, что в некоторых условиях их сложно отследить", - считает экономист.

Кроме того, "переработка нефти, особенно с добавлением других сортов, делает конечный продукт технически непрозрачным". Как именно ЕС собирается отслеживать происхождение нефти в каждой партии топлива, пока неясно, механизм не выработан, отметил Гулиев.

По его словам, запрет ЕС на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российского сырья, может привести к росту цен на европейском рынке нефтепродуктов. "Допустим, Индия может просто начать перепродавать свои нефтепродукты в другие регионы, но ЕС придется искать более дорогие альтернативы. Поэтому на европейский рынок ляжет дополнительная нагрузка в виде повышения цен", - добавил экономист.

По его оценке, "для России это может стать неким стимулом к дальнейшей диверсификации переработки, усилению взаимодействия с дружественными странами".

"В целом, когда мы говорим про снижение потолка цен на нефть и запрет на нефтепродукты, надо отметить, что это попытка усилить санкционное давление. Но [эти меры] не меняют стратегический ландшафт рынка нефти и нефтепродуктов. Россия продолжит экспорт нефти, будет использовать альтернативные маршруты и каналы поставок, а Европа, наоборот, рискует столкнуться с дефицитом продуктов переработки нефти и ростом цен на внутреннем рынке", - заключил эксперт.