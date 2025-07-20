Лидером по стоимости и росту цены стало разливное пиво, средний чек которого составил 285 рублей за покупку

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Главным трендом российского пивного рынка в I квартале 2025 года стал значительный рост среднего чека по всем типам упаковки, свидетельствуют данные исследования "Ромир", которое есть в распоряжении ТАСС. Это происходит на фоне общего сокращения числа покупателей.

Рост цен зафиксирован повсеместно: пиво в стеклянной бутылке подорожало для покупателя на 32 рубля за покупку, в банке - на 40 рублей (до 192 рублей), в ПЭТ-упаковке (пластиковой бутылке) - на 39 рублей. Абсолютным лидером по стоимости и росту цены стало разливное пиво: его средний чек увеличился на 65 рублей и составил 285 рублей за покупку.

Несмотря на общее снижение аудитории, разливное пиво показало значительное увеличение частоты покупок среди лояльных потребителей - до 4,4 раза в год против 3,8 раза годом ранее, хотя доля его покупателей сократилась на 1,9 процентных пункта.

Пиво в стеклянной бутылке продемонстрировало стабильность, отмечают эксперты: доля покупателей, которые приобрели этот тип упаковки хотя бы раз за исследуемый период (пенетрация), осталась практически неизменной (30,4%), а частота покупок, напротив, ощутимо выросла - до 10,2 раза в год против 9,1 раза годом ранее.

Пиво в банках зафиксировало снижение покупательской аудитории (пенетрация упала на 3,3 процентных пункта), однако частота его покупки увеличилась до 10,1 раза. Пиво в ПЭТ-упаковке также потеряло часть покупателей (пенетрация снизилась до 20,3%). Частота покупок этого формата осталась на уровне 2024 года, однако у ПЭТ самый высокий показатель по среднему объему за покупку - 1,94 л, отмечается в исследовании.