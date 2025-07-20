Как сообщила генеральный директор федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development Дарья Комиссарова, средняя цена жилья выросла со 180 тыс. рублей до 191 тыс. рублей за кв. м

СОЧИ, 20 июля. /ТАСС/. Стоимость жилья в городах прибрежного кластера Краснодарского края за первые шесть месяцев 2025 года показала стабильный умеренный рост. В совокупности цены выросли на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила ТАСС генеральный директор федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development Дарья Комиссарова.

"За первое полугодие 2025 года стоимость жилья в городах прибрежного кластера [Краснодарского края] продемонстрировала умеренный, но стабильный рост. Согласно данным сервиса наш.дом.рф, совокупное увеличение цен составило 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средняя цена жилья выросла со 180 тыс. рублей до 191 тыс. рублей за кв. м", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что на увеличение стоимости в большей степени повлияли крупные курортные портовые города. В настоящий момент, по словам Комиссаровой, наиболее активное строительство жилой недвижимости по 214-ФЗ ведется в четырех прибрежных городах - Анапе, Новороссийске, Туапсе и Ейске. "Рынок недвижимости этих городов характеризуется устойчивой динамикой спроса и представляет наибольший интерес с точки зрения активности покупателей и застройщиков", - добавила эксперт.

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в Южном федеральном округе по объемам ввода в эксплуатацию жилья. По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.