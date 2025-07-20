Она получит название Baby Grok

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Стартап xAI Илона Маска планирует создать детскую версию чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ) Grok под названием Baby Grok.

"Мы собираемся создать Baby Grok xAI, приложение, предназначенное для контента, приемлемого для детей", - написал он в X.

Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok. Создатели проекта утверждают, что этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.