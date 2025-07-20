Сотрудники предприятия восстановили ключевые узлы для работы порта при нынешней загрузке, сообщил директор предприятия Александр Солдатов

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Морской порт Мариуполя в ДНР после возобновления доставки грузов по железной дороге стал работать круглосуточно, сообщил ТАСС директор предприятия Александр Солдатов.

"Первые заказчики на своем примере показали, что груз в конечном итоге попадает из точки А в точку Б целым и невредимым, мы не подводим их по срокам. Порт, кстати, работает в круглосуточном режиме, мы перешли на железнодорожный график, этим и была обусловлена необходимость увеличения штата вот в таком количестве, потому что железнодорожные составы нами принимаются круглосуточно семь дней в неделю, соответственно, и услуги по перевалке грузов (стивидорные услуги) мы оказываем в таком же режиме. Этим обусловлено быстрое время погрузки, то есть у нас очень хорошая норма по погрузке грузовых теплоходов", - сказал Солдатов.

Он добавил, что сотрудники предприятия восстановили ключевые узлы для работы порта при нынешней загрузке. "За третий год эксплуатации в новейшей истории предприятия все эти максимально слабые моменты были устранены своими силами. Повторюсь, что мощность позволяет принимать и отправлять любую номенклатуру, но есть внешние факторы - мировая экономика, все эти всплески, но и, конечно, во время СВО сложности, связанные с прохождением Керченского пролива, но это касается не только нашего предприятия, нашего порта, но и всех соседствующих субъектов", - заключил собеседник агентства.