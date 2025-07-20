Увеличение показателей происходит за последние годы, уточнил директор компании "Технологии доверия"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ретейлеры и производители потребительских товаров отмечают максимальный за последние годы рост логистических расходов - порядка 20% относительно 2024 года. Об этом сообщил ТАСС директор компании "Технологии доверия" Михаил Иванов со ссылкой на проведенное исследование.

"Ретейл продолжает сталкиваться с нарастающим финансовым давлением из-за логистики, тогда как другие сектора уже адаптировались к внешним вызовам и удерживают расходы под контролем. Ретейлеры и производители потребительских товаров отмечают максимальный за последние годы рост логистических расходов - порядка 20% относительно 2024 года. Главный фактор - острый дефицит складских площадей и рост цен на логистические сервисы в городах, где сконцентрированы основные торговые операции е-com и традиционных ретейлеров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в то же время 85% опрошенных компаний оценивают собственные цепочки поставок как устойчивые: у них наработана вариативность трансграничных маршрутов - маршруты через третьи страны либо прямые поставки через Китай, внедрены альтернативные возможности проведения платежей - платежные контрагенты, гарантийные инструменты дружественных юрисдикций, в процессе локализации находятся критичные IT-системы.

"При этом фактически оценка поставок как устойчивых чаще всего опирается на экспертизу кадров, а не на зрелость процессов и контроль рисков. "Разрыв между заявленной устойчивостью и фактической готовностью подтверждается в дальнейшем через низкое качество планирования и показателей эффективности. Компании находятся в высокой зависимости от ручного управления и вариативности логистики, которые компенсируют системные слабости", - отмечает Иванов.

Он уточнил, что ключевыми вызовами остаются дефицит квалифицированных кадров, о котором заявили 63% опрошенных компаний, импортозамещение и низкая точность прогнозирования спроса - 38%.