Исполнительный директор компании Франсиско Гомеш Нету отметил, что Embraer удалось смягчить введенные ранее базовые 10% пошлины покупкой некоторых американских запчастей

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Пошлины против Бразилии, о введении которых объявил президент США Дональд Трамп, могут увеличить стоимость каждого самолета бразильской компании Embraer на $9 млн. Об этом заявил исполнительный директор компании Франсиско Гомеш Нету.

"$9 млн за самолет - это огромная сумма, и мы не верим, что клиенты согласятся платить по такому тарифу", - сказал он в интервью изданию Financial Times. Нету добавил, что производство самолетов придется "сократить или остановить", если американские заказчики откажутся платить более высокую цену, а также пошлины могут задержать приобретение запасных деталей и другого авиационного оборудования.

Нету подчеркнул, что компании удалось смягчить введенные ранее базовые 10% пошлины покупкой некоторых американских запчастей. Он также призвал власти США вернуться к политике беспошлинной торговли в аэрокосмической сфере.

США являются основным рынком сбыта для Embraer. Узкофюзеляжный E175 является основным самолетом для региональной авиации Соединенных Штатов. Более того, около 70% самолетов бизнес-класса компании продаются в США.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в размере 50% на бразильские товары с 1 августа. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва уже пообещал ответить зеркально, если глава Белого дома не пересмотрит свое решение к концу июля.