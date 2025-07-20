Ведомства контролируют работу авиакомпаний России на фоне временных ограничений

В период минувших ограничений 19-20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета, уточнили в Росавиации

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ и Росавиация держат на контроле работу российских авиакомпаний в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

"В период минувших ограничений (19-20 июля) на запасные аэродромы ушли 134 самолета: Шереметьево - 78; Внуково - 45; Домодедово - 8; Жуковский - 3. Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов. Ситуация управляема, у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозчики должны в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице. "Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров", - заявили в Росавиации.