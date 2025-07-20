По словам зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, под удар попадают как школьники, так и их родители - особенно те, кто подает документы в вузы других регионов и не может лично уточнить информацию

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Злоумышленники подделывают сайты ведущих университетов России, через которые пытаются выманить деньги у абитуриентов. Об этом рассказал ТАСС зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Сегодня злоумышленники подделывают сайты ведущих университетов, создают фейковые платежные сервисы и даже подделывают электронную переписку от имени вузов. Их цель - выманить деньги за якобы обязательные вступительные сборы, оплату зачисления или услуги по приоритетному поступлению. Иногда они действуют изощреннее - предлагают пройти платные онлайн-тестирования на фейковых порталах, визуально неотличимых от настоящих", - пояснил сенатор.

По его словам, под удар попадают как школьники, так и их родители - особенно те, кто подает документы в вузы других регионов и не может лично уточнить информацию.

"Хочу подчеркнуть: высшие учебные заведения в России не взимают плату за участие в конкурсе на бюджет. А если речь идет о платном обучении - переводы осуществляются только по официальным реквизитам, размещенным на действующих сайтах вузов, с защищенным соединением (https) и адресом в доменной зоне .ru, .edu.ru или .рф", - добавил парламентарий.

Шейкин рассказал, что в последние месяцы в разных регионах уже зафиксированы случаи обмана абитуриентов. "Люди теряют десятки и сотни тысяч рублей, а главное - веру в справедливость и безопасность цифровой среды", - отметил он.

Сенатор рекомендует проверять адрес сайта - вбивать его вручную, а не переходить по ссылкам из писем и мессенджеров, и не торопиться переводить деньги. Сначала консультироваться с представителями вуза по официальному телефону, сказал он.

"Вопрос цифровой гигиены и информационной безопасности должен стать частью просветительской работы с родителями и школьниками, особенно в сезоны ЕГЭ и поступления. Призываю абитуриентов, родителей, педагогов и представителей вузов - быть бдительными, проверять каждый шаг и не доверять случайным источникам. Только совместными усилиями мы сможем защитить наших детей от цифровых ловушек", - заключил Шейкин.