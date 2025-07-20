При этом бурный рост начался только в мае, уточнили в компании

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Объем продаж игрушек Лабубу на Wildberries в 2024 году уже превысил 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в объединенной компании Wildberries&Russ.

"По данным аналитиков Wildberries & Russ, продажи игрушек Лабубу в текущем году превысили 1,5 млрд рублей. При этом бурный рост начался только в мае 2025 года", - отметили в компании.

Несмотря на то, что товары с персонажем Лабубу представлены на Wildberries уже довольно давно, мода на зубастых монстриков началась в мае 2025 года, когда, по данным компании, продажи по сравнению с апрелем выросли на 4700% и составили десятки миллионов рублей. На Wildberries впервые товар с упоминанием Лабубу появился еще в июле 2024 года, но до мая 2025 года продажи носили единичный характер, отметили в компании.

"Популярность игрушек продолжила набирать обороты и в июне: продажи Лабубу поставили новый рекорд - по сравнению с маем оборот вырос еще на 1190% и почти достиг 1 миллиарда рублей. А на сегодняшний день совокупные продажи товаров с Лабубу на Wildberries с 1 января составили 1,582 миллиарда рублей. В среднем Лабубу на Wildberries купил каждый десятый россиянин", - заключили в компании.

Что такое Лабубу и в чем феномен

10 лет назад гонконгский дизайнер Касинг Лунг придумал для своей книги The Monsters персонажа Лабубу, который обрел особую популярность среди фанатов. По задумке автора, это эльф небольшого размера с острыми зубами и ушами. С 2019 года китайская Pop Mart стала выпускать игрушки-брелоки Лабубу в виде сюрприз-боксов, то есть в закрытой коробке, которая скрывает дизайн содержимого. Это добавило игровой элемент и сильно подстегнуло продажи, так как покупателям приходилось приобретать сильно больше боксов, чтобы собрать всю коллекцию.

Взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах мира, в том числе в России.

Оригинальные Лабубу от Pop Mart продаются в официальном магазине за 17 фунтов стерлингов (около 1,8 тыс. рублей), на иностранных маркетплейсах они стоят в несколько раз дороже, а по заказу из-за рубежа цены могут достигать несколько десятков тысяч рублей. На российских маркетплейсах есть в продаже как оригинальные игрушки, так и реплики.