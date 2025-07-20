Научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук подчеркнул, что ЕС в том или ином виде продолжает потреблять российские нефть и газ, хоть и в меньших, чем до санкций 2022 года, объемах

ПАРИЖ, 20 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. 18-й пакет санкций ЕС в отношении России, направленный против ее нефтяного и банковского секторов, не привнес новых подходов и бизнес адаптируется к этим ограничениям за считаные недели. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС французский экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук, академик Жак Сапир.

"То, что политики ЕС представляют как революцию в санкциях, на самом деле является продолжением уже принятых мер, <...> в этом подходе нет ничего оригинального. Эффективность этих мер будет довольно низкой, даже если они и могут нарушить торговлю углеводородами на несколько недель. В целом произойдет то, что происходило всегда: эта торговля найдет обходные пути для продолжения, поскольку европейские страны по-прежнему не могут обойтись без российской нефти, даже если они сократили ее потребление", - считает собеседник агентства.

Он подчеркнул, что ЕС в том или ином виде продолжает потреблять российские нефть и газ, хоть и в меньших, чем до санкций 2022 года, объемах. И если бы европейцы на самом деле отказались он них, то цены на энергию в ЕС заметно выросли бы и это усугубило бы экономический кризис в сообществе. "Уже сейчас европейская промышленность работает на пониженных оборотах, с коэффициентом использования производственных мощностей, который значительно ниже среднего показателя до пандемии COVID-19 и составляет 75%, тогда как до санкций он был на уровне 81%", - заявил Сапир. Он добавил, что если ЕС и сможет полностью заместить российские поставки нефтепродуктами и газом из других источников, то это все равно приведет к росту цен, а страны за пределами ЕС и не входящие в сферу влияния Запада просто будут больше покупать у России.

Что же касается отдельно прописанного запрета на покупки нефтепродуктов, произведенных за пределами ЕС, за исключением Великобритании, Канады, Норвегии, США и Швейцарии, то эксперт заявил, что это выходит за рамки торговых мер и является чисто политическим шагом. "В данном случае говорить о недобросовестной конкуренции не совсем правильно: в политическом плане ЕС может устанавливать любые правила. Будет ли у него возможность обеспечить их соблюдение - другой вопрос. На самом деле очень трудно определить, откуда поступает нефть, поскольку грузы несколько раз меняют владельцев на пути от скважин до конечного потребителя", - пояснил Сапир.

В пятницу послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. В рамках него Евросоюз, в частности, снижает потолок цен на закупку российской нефти с $60 до $47,6 за баррель, исключает возможности возобновления работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", вводит ограничения против нефтетанкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.