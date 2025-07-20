Секретарь Комитета по дорожному строительству НО "Союзцемент" отметил, что такие дорогие имеют лучшие прочностные показатели

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Автодороги с цементобетонными покрытиями имеют высокую несущую способность и лучшие прочностные показатели, чем нежесткие дорожные одежды. Наиболее эффективно их строительство в южных регионах страны, рассказал ТАСС руководитель Комиссии по взаимодействию с общественными палатами субъектов РФ Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, секретарь Комитета по дорожному строительству НО "Союзцемент" Игорь Дубровский.

"Ограничений нет по строительству жестких дорожных одежд в различных дорожно-климатических зонах Российской Федерации. Наиболее эффективно их строительство в южных регионах страны, так как асфальтобетон подвержен из-за жаркого климата пластической деформации, а цементобетон нет", - сказал эксперт.

По словам Дубровского, в связи с тем, что автодороги с цементобетонными покрытиями имеют высокую несущую способность и лучшие прочностные показатели, чем нежесткие дорожные одежды, их строительство и эксплуатация приведут к тому, что на таких дорогах не будет весенне-летних ограничений на движение тяжеловесного транспорта и ограничений по массе и нагрузке на ось.

"С точки зрения перевозчиков груза - владельцев тяжеловесного транспорта это приведет к экономии из-за отсутствия недогруза транспорта. Также будет экономический эффект в период эксплуатации и жизненного цикла автодорог с жесткими дорожными одеждами из-за снижения расходов на ремонты покрытий или капитальный ремонт дороги", - пояснил он.