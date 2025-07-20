При этом оптимальным для российской экономики является ставка на уровне 7%, указал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

ЧЕБОКСАРЫ, 20 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что до конца года ключевая ставка в РФ снизится до 15%. При этом оптимальным для российской экономики является ставка на уровне 7%.

6 июня Банк России после длительного периода сохранения ключевой ставки на уровне 21% годовых понизил ее до 20%. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 июля. При этом регулятор указал на необходимость продолжительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики.

"[Чтобы стабилизировать состояние экономики, но при этом не разогнать инфляцию], ключевая ставка должна быть около 7%, тогда будет выгодно брать кредиты и будут условия для их обслуживания. Мы рассчитываем, что уже на следующий год это произойдет. В этом году разные варианты, но сейчас пока предполагаю, что до 15% к концу года ключевая ставка снизится", - отметил Аксаков ТАСС.