Губернатор региона Василий Анохин отметил, что область занимает первое место в России по производству льна и увеличивает посевы рапса

СМОЛЕНСК, 20 июля. /ТАСС/. Смоленская область в текущем году направит более 1 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства, включая развитие растениеводства, животноводства и модернизацию предприятий АПК. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Мы разработали комплекс мер поддержки сельхозпредприятий. В этом году направим свыше 1 млрд рублей на развитие растениеводства и животноводства, технологическую модернизацию предприятий", - отметил Анохин.

Губернатор подчеркнул, что регион занимает первое место в России по производству льна и увеличивает посевы рапса. В текущем году площадь обрабатываемых земель превысила 400 тыс. га, к 2028 году планируется довести этот показатель до 500 тыс. га.

Кроме того, на поддержку малого агробизнеса через механизм социального контракта можно получить до 700 тыс. рублей на развитие дела, отметил губернатор.

"Поддержка аграриев остается нашим приоритетом. Продолжим делать все необходимое для успешного развития сельского хозяйства в Смоленской области", - добавил Анохин.