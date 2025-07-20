Как отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, это поможет привлечь средства населения после снижения ставок по вкладам и последующего оттока депозитных средств

ЧЕБОКСАРЫ, 20 июля. /ТАСС/. Налогообложение при долгосрочном инвестировании в ценные бумаги должно быть льготным, в том числе с возможностью освобождения от подоходного налога. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Если вкладываешься в ценные бумаги на три года и больше, то соответственно, может быть, освобождать от подоходного налога. По крайне мере это налогообложение должно быть более льготным, чтобы человек понимал, что [он получает], вложившись вдолгую", - считает Аксаков.

Он пояснил, что это поможет привлечь средства населения после снижения ставок по вкладам и последующего оттока депозитных средств. Парламентарий считает, что в этих условиях для стимулирования инвестирования необходимо предложить новые финансовые инструменты.

"Когда процент по депозитам будет снижаться, <…> очень важно предложить новые финансовые инструменты и на рынке ценных бумаг, и на рынке цифровых финансовых инструментов, чтобы [жителям] было интересно работать с этими инструментами и <…> зарабатывать. Мы сейчас работаем над тем, чтобы было интересно вкладываться в цифровые финансовые активы. Для этого надо налоговое законодательство поменять, <…> там уже есть договоренности. Рассчитываем, что если <…> не в эту сессию, то осенью мы отрегулируем налоговое законодательство таким образом, чтобы было интересно вкладываться в эти инструменты", - сообщил Аксаков.

Собеседник агентства отметил, что, покупая акции, жители "фактически инвестируют в развитие экономики", благодаря чему предприятия смогут реализовывать инвестиционные проекты. "Я считаю, что мы должны все делать для того, чтобы люди покупали акции, в том числе с помощью налоговых инструментов мы должны стимулировать уход денег из депозитов на рынок ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов, которые выпускаются для привлечения денег для реализации инвестиционных проектов", - пояснил Аксаков.

В 2024 году в России начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволяет жителям копить средства для получения дополнительного дохода в будущем или создания подушки безопасности на случай особых жизненных ситуаций. ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан. В июле 2025 года стало известно, что Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым налоговый вычет по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми возрастет до 1 млн рублей. Чтобы получить вычет, возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится на очной форме обучения.