В частности, поезд №460 Адлер - Тамбов отправится в 12:30, сообщили в компании

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) изменила расписание 10 поездов с начальных станций из-за повреждения 19 июля контактной сети после падения обломков БПЛА в Ростовской области, сообщается в официальном Telegram-канале компании.

"В связи с происшествием в Ростовской области в настоящее время отправление ряда поездов с начальных станций 20 июля состоится по измененному расписанию", - говорится в сообщении.

В частности, поезд №460 Адлер - Тамбов отправится в 12:30, №100 Адлер - Санкт-Петербург - в 13:10, №358 Имеретинский Курорт - Уфа - в 15:20, №12 Москва - Анапа - в 15:50, у поезда №304 Сухум - Москва отправление назначено на 17:20, у №233 Москва - Новороссийск - на 18:10. Поезд №277 Санкт-Петербург - Анапа отправится в 19:26, №382 Москва - Грозный - в 21:35, №83 Москва - Адлер - в 22:45, а №109 Москва - Анапа отправится в 22:50.

"Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. В частности, в целях оперативной подготовки составов в рейс задействуется дополнительный персонал. Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС", - отметили в ФПК.