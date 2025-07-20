В газете отмечается, что решение по делу чипов связано, в первую очередь, с неназванным высокопоставленным чиновником из администрации Дональда Трампа, который убедил американского лидера, что их продажа будет лучше для технологического лидерства

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп своим разрешением на продажу чипов H20 без специальной лицензии пытается добиться расположения Китая и получить приглашение на личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников издания, министр торговли США Говард Латник начал отбор чиновников для официальной делегации, которые могут полететь вместе с Трампом на прямые переговоры с Си Цзиньпином. Другой причиной ослабления экономического давления со стороны Вашингтона на Пекин, по мнению газеты, стал эффективный ответ Китая на торговые барьеры со стороны США. Китайское ограничение на поставки редкоземельных металлов, медицинских приборов и электроники ударило по американским производителям, в частности по компании Ford. После этого администрация Трампа "осознала опасность такого подхода" и теперь пытается "завоевать расположение" китайской стороны.

Другой источник NYT подчеркнул, что разрешение на поставки чипов H20 не обсуждались на встречах между делегациями двух стран на переговорах в Женеве и Лондоне, однако оно свидетельствует о "потеплении отношений" между США и КНР. Власти Китая, в свою очередь, согласились заблокировать поставки ряда химикатов, используемых в США для изготовления фентанила.

Отмечается, что решение по делу чипов H20 связано, в первую очередь, с неназванным высокопоставленным чиновником из администрации Трампа, который убедил американского лидера, что их продажа будет лучше для технологического лидерства.

В начале апреля американские власти проинформировали компанию Nvidia, что она не сможет поставлять в КНР чипы H20 для технологий искусственного интеллекта без специальной лицензии. Вашингтон объяснил новое требование тем, что "данная продукция может быть использована в суперкомпьютере". Компания создавала эту модель специально для китайского рынка, чтобы продукция проходила по критериям экспортных ограничений микросхем, введенных администрацией прежнего президента США Джо Байдена. 14 июля Nvidia в своем блоге объявила, что добилась разрешения продавать чипы H20 Китаю.

8 июля американский президент Дональд Трамп на заседании своего кабинета министров в Белом доме заявил, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем улучшились в последнее время и Пекин справедливо действует по отношению к Вашингтону в сфере торговли.