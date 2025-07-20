Российская нефтегазовая компания рассчитывает, что Nayara Energy примет меры по защите интересов акционеров и потребителей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. "Роснефть" считает незаконными и необоснованными санкции Евросоюза против индийского НПЗ Nayara Energy, они угрожают энергобезопасности Индии, говорится в сообщении "Роснефти". Российская компания рассчитывает на принятие мер Nayara Energy по защите своих интересов и поддержку правительств России и Индии.

"ПАО "НК "Роснефть" считает необоснованным и незаконным решение Европейского Союза о введении ограничительных мер в отношении индийского НПЗ Nayara Energy. Данные санкции являются очередным примером экстерриториального применения политически мотивированных ограничений, грубо нарушающих нормы международного права и ущемляющих экономические интересы суверенного государства", - говорится в сообщении.

Российская компания подчеркивает, что санкции вводятся в нарушение международного права. "Подобные действия Евросоюза демонстрируют полное пренебрежение не только к международному праву, но и к суверенитету третьих стран", - говорится в заявлении.

"Роснефть" также отмечает, что рассматривает эти санкции как часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию глобальных энергорынков. "Ограничения в отношении Nayara Energy являются очередным примером применения Евросоюзом практики недобросовестной конкуренции. Рассчитываем, что Nayara Energy примет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами России и Индии", - отмечает компания.

ЕС в рамках пакета антироссийских мер ввел санкции против 18 компаний, среди которых Nayara Energy из Индии.

О компании

В состав Nayara Energy входят НПЗ в городе Вадинар, глубоководный порт и розничная сеть АЗС. Мощность первичной переработки нефти на НПЗ составляет 20 млн тонн в год. Розничная сеть АЗС насчитывает более шести тыс. единиц в разных регионах Индии. "Роснефти" принадлежит 49,13% в Nayara Energy.