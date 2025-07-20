"Роснефть": санкции ЕС против НПЗ Nayara Energy угрожают экономике Индии

Российская компания отметила, что подобные действия Евросоюза демонстрируют полное пренебрежение не только к международному праву, но и к суверенитету третьих стран

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Санкции Евросоюза в отношении НПЗ Nayara Energy угрожают экономике и энергобезопасности Индии, заявляет "Роснефть". Российская компания является акционером Nayara Energy, однако ее доля составляет менее 50%, и акционеры никогда не получали дивиденды, подчеркивает "Роснефть".

"НПЗ Nayara Energy - это стратегически важный актив индийской энергетики, обеспечивающий стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок страны. Введение санкций против предприятия прямо угрожает энергетической безопасности Индии и негативно скажется на ее экономике", - говорится в заявлении российской компании.

"Роснефть" отмечает, что подобные действия Евросоюза демонстрируют полное пренебрежение не только к международному праву, но и к суверенитету третьих стран. Компания также подчеркивает, что не является контролирующим акционером Nayara Energy - доля компании в уставном капитале предприятия составляет менее 50%. Предприятием управляет независимый совет директоров.

"Основание Евросоюза для введения санкций является полностью надуманным и ложным по содержанию. Nayara Energy - индийское юридическое лицо, экономическая деятельность которого направлена на развитие актива. Налогообложение предприятия осуществляется полностью в Индии. Акционеры Nayara Energy ни разу не получали дивиденды, а накопленная прибыль использовалась исключительно для развития нефтепереработки и нефтехимии, а также розничной сети компании в Индии", - говорится в заявлении.

ЕС в рамках пакета антироссийских мер ввел санкции против ряда компаний, среди которых Nayara Energy из Индии.

В состав Nayara Energy входят НПЗ в городе Вадинар, глубоководный порт и розничная сеть АЗС. Мощность первичной переработки нефти на НПЗ составляет 20 млн тонн в год. Розничная сеть АЗС насчитывает более 6 тыс. единиц в разных регионах Индии. "Роснефти" принадлежит 49,13% в Nayara Energy.