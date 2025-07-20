Говард Латник уверен, что стороны смогут достичь договоренности

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Министр торговли США Говард Латник уверен, что страны ЕС не станут вводить импортные пошлины на американские товары в ответ на аналогичные шаги со стороны вашингтонской администрации, которые планируются 1 августа.

"Они просто этого не сделают", - ответил министр в эфире телеканала CBS, комментируя заявления представителей стран ЕС о готовности ввести ответные пошлины на американскую продукцию, включая самолеты Boeing и виски из американского штата Кентукки. Латник пояснил, что в этом его убедили, в частности, контакты с коллегами из стран ЕС. "Сегодня утром, около получаса назад, я говорил по телефону с представителями ЕС на переговорах по торговле. Возможностей [для достижения договоренностей сторонами] достаточно", - добавил он. "Я уверен, что мы заключим сделку", - подчеркнул Латник, говоря о достижении США и ЕС всеобъемлющих договоренностей по торговле.

Глава Минторга США подтвердил, что Вашингтон по-прежнему планирует 1 августа ввести пошлины на весь европейский экспорт. "Это жесткий крайний срок. 1 августа новые пошлины вступят в силу", - отметил Латник. Он исключил возможность того, что вступление пошлин в силу будет отложено.

По мнению министра, США и ЕС могут продолжить консультации о заключении всеобъемлющих договоренностей и после этого. "Ничто не мешает нам продолжить переговоры после 1 августа. Но они [страны ЕС] должны начать выплачивать пошлины 1 августа", - добавил Латник.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но параллельно уже подготовил список экспортных товаров США на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.