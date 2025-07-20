Всего в составы дополнительно включили 10 вагонов, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) для удовлетворения повышенного спроса пополнила составы поездов между Москвой и Петербургом, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Федеральная пассажирская компания для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между Санкт-Петербургом и Москвой назначила на 20 июля дополнительный поезд №237. Также были пополнены составы поездов №741/743 "Аврора", "Невский экспресс", "Красная стрела", №25 "Смена - А. Бетанкур", №37 и №163", - говорится в сообщении.

Всего в поезда дополнительно было включено 10 вагонов. В ФПК отметили, что при наличии технических возможностей количество дополнительных вагонов может быть увеличено.