Указ от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г." актуализировал нацпроекты и скорректировал сроки их достижения, пишет газета

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия достигла 78% перевыполнения ключевых показателей нацпроектов за период с 2018 по 2024 годы. Указ президента в 2020 году "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г." поспособствовал сохранению высоких показателей выполнения, считают эксперты НИУ ВШЭ, слова которых приводят "Ведомости".

По данным экспертов, на чьи подсчеты ссылается газета, Россия достигла 95,3% ключевых показателей в редакции 2020 года за период с 2018 по 2024 годы. Указ в период пандемии от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г." актуализировал нацпроекты и скорректировал сроки их достижения.

Процент достижения показателей по итогам 2024 года был бы ниже, если бы не корректировки в 2020 году на фоне пандемии, уверен директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Климанов. По его словам, стремительный рост экономики в 2023-2024 годах также обеспечил выполнение заложенного плана.

Проректор НИУ ВШЭ Татьяна Васильева подчеркивает, что говорить о занижении изначальных ориентиров некорректно, потому что они строятся на основе экономических прогнозов. "Скорее всего, это синергетический эффект большого количества вовлеченных людей на длительном промежутке времени", - отмечает Васильева, говоря о перевыполнении показателей нацпроектов.

Кроме того, самым важным результатом, которого достигли нацпроекты - это снижение уровня бедности. Число граждан с доходом ниже прожиточного минимума сократилось на 5,5% в период с 2018 по 2024 годы. С 2020 года этот показатель сократился на 25%, сообщают "Ведомости". По данным Росстата, изменение уровня жизни непрерывно связано с увеличением доходов граждан, прирост которых по сравнению с 2021-м достиг 8,4% в первом квартале 2025 года.

7 мая 2018 года, в день своей инаугурации, президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Перед правительством России была поставлена задача достижения девяти национальных целей развития страны, в том числе обеспечения устойчивого естественного роста численности населения, повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, вхождения РФ в число пяти крупнейших экономик мира, перехода к темпам экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности и др.