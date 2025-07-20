По данным нью-йоркской финансовой фирмы StoneX, в мае на поставки из России пришлось 64% импорта этого удобрения в Соединенные Штаты, пишет газета

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Объемы поставок из России в США карбамида, используемого в качестве удобрения, выросли в два раза в результате введения американским президентом Дональдом Трампом импортных пошли в отношении некоторых стран. Такие оценки приводятся в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Washington Post (WP).

"Пошлины, которые были введены к настоящему времени, повлекли за собой некоторые, предположительно, непреднамеренные последствия. США, к примеру, теперь в большей степени зависят от поставок из России карбамида - распространенного удобрения, которое применяется для выращивания таких культур, как пшеница, кукуруза и рис", - отмечается в публикации.

"Согласно данным нью-йоркской финансовой фирмы StoneX, в мае на поставки из России пришлось 64% импорта карбамида в США, это примерно в два раза больше, чем до того, как президент ввел новые пошлины в размере 10% в отношении большинства стран, в том числе производителей удобрений, включая Катар и Алжир, а Россия не была затронута", - говорится в материале. Тогда американская сторона объяснила решение не вводить новые пошлины в отношении российских поставок тем, что против Москвы ранее были введены многочисленные санкции.

Объемы экспорта России в Соединенные Штаты увеличились в мае до $539,6 млн, свидетельствуют данные, опубликованные в начале июля в ежемесячном докладе о внешнеторговом товарообороте главного американского статистического ведомства - Бюро переписи США. По его свидетельству, в апреле эти объемы были зафиксированы на отметке $492,1 млн, в марте - $523,5 млн. Майский показатель - самый высокий за последние несколько лет. Его превышают за этот период только объемы российского экспорта в США в марте 2023 года ($562 млн).

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый страны, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые на американский рынок товары. Рассылать эти оповещения администрация США начала в июле. Как планируется, решения Трампа об истечении крайних сроков торговых переговоров и применении новых импортных пошлин вступят в силу 1 августа.