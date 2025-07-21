Финансирование на этом этапе составляет 60 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Предпроектные работы по продлению центральной и самой протяженной в Новосибирске улицы Красный проспект планируется завершить в ноябре 2026 года. Дорога напрямую свяжет с центром отдаленные жилые массивы, на въездах в которые ежедневно происходят заторы, сообщили ТАСС в пресс-центре мэрии города.

"Предварительный планируемый срок окончания работ по подготовке обоснования инвестиций и проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту с учетом прохождения государственной экспертизы - ноябрь 2026", - сообщили в мэрии. Уточняется, что финансирование на этапе предпроекта составляет 60 млн рублей. Ранее разработать документацию планировалось в 2025 году.

Проект включен в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2018-2030 годы. Предполагается, что протяженность нового участка, который планируется проложить от улицы Аэропорт до улицы Краузе, составит 5,2 км. Таким образом длина улицы вырастет до почти 12 км. Для продления проспекта потребуется выкупить участки по оси перспективной линии.

Красный проспект - улица, проходящая через Центральный и Заельцовский районы Новосибирска, на которой расположены четыре станции метрополитена. Проспект обеспечивает как движение в центре, так и выезд из города. Проект продления проспекта обсуждается уже несколько лет как перспективный для соединения с микрорайонами на окраине - Снегири и Родники, дороги к которым сейчас сильно загружены транспортом.