ЦБ пока удерживает ключевую ставку на высоком уровне, и банки предлагают по вкладам 18-19% годовых, указал председатель комитета ГД по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вложения в гособлигации, частные облигации, вклады и акции остаются наиболее интересными для частного инвестора с учетом текущей экономической ситуации. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"В начале года государственные облигации являлись привлекательной инвестицией: они торговались с дисконтом, а доходность выглядела щедро. Но ситуация изменилась: сейчас цены на такие бумаги заметно подросли, хотя до номинала им еще остается определенное расстояние. Многие государственные облигации, торговавшиеся в начале года с дисконтом, за последние месяцы подорожали - в среднем с 70-72% до уровней около 80-83%. Однако, например, бумаги с погашением в 2030-2035 годах по-прежнему торгуются существенно ниже номинала. Их ожидаемая доходность остается невысокой из-за большого количества лет до погашения - прибыль растягивается на длительный срок и уже не выглядит особенно привлекательной на фоне других инструментов", - полагает он.

На текущем этапе потенциал существенного прироста исчерпан: большинство выпусков вышло на плато, и это означает, что облигации, как и раньше, обеспечивают надежный доход, но без прежнего ускорения, подчеркнул Гаврилов. "В сумме - за счет регулярных купонных выплат и оставшегося роста до номинала - можно рассчитывать на доходность в пределах 10-14% годовых, что уже воспринимается как умеренный ориентир для инвестора", - отметил депутат.

Оформить вклад с фиксированными процентами

В текущих условиях особенно важно использовать возможность сохранить высокий уровень дохода на длительный срок: Центробанк пока удерживает ключевую ставку на высоком уровне, и банки предлагают по вкладам 18-19% годовых, указал парламентарий. "Открыв вклад на два-три года, инвестор фактически закрепляет за собой эту ставку, несмотря на возможное снижение доходностей в будущем. Поскольку экономика демонстрирует умеренные темпы роста, столь высокие ставки вряд ли сохранятся надолго. Когда начнется цикл снижения ставок, новые предложения на рынке станут заметно скромнее. Поэтому сейчас - подходящий момент, чтобы оформить вклад с фиксированными условиями и обеспечить себе стабильный доход в последующие годы", - считает Гаврилов.

Частные облигации высокого качества тоже могут стать якорем портфеля: такие бумаги часто предлагают купон в районе 18-20% годовых, что делает их особенно привлекательными на фоне снижающихся ставок, отметил он. "Конечно, они несут определенный кредитный риск, но при грамотном подборе - когда облигации обеспечены залогами, денежным потоком или устойчивым бизнесом эмитента - этот риск выглядит приемлемым. Особенно если срок до погашения короткий, и вероятность непредвиденных событий снижается", - считает депутат.

С акциями все сложнее - котировки пляшут не столько от показателей компаний, сколько от политических заголовков: сегодня ожидания перемирия - рост, завтра новые санкции - провал, констатировал Гаврилов. "В такой среде совет "не рисковать" остается уместным, даже если отдельные бумаги за последние месяцы прибавили десятки процентов", - убежден парламентарий.

Депутат рекомендует использовать текущие возможности для формирования устойчивого дохода в будущем, пока ставки находятся на высоком уровне: для этого разумно распределить капитал между длинным депозитом и надежным корпоративным долгом. "Такой подход позволяет не поддаваться краткосрочной рыночной суете и отказаться от сиюминутной спекулятивной логики в пользу продуманного фундаментального анализа. Смысл в том, чтобы за цифрами доходности видеть структуру экономики и процессы, которые действительно определяют долгосрочную доходность", - заключил он.