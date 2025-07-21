Среди 20 регионов-лидеров по количеству поданных заявок на автокредиты наибольшие доли отказов в июне были отмечены в Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской и Московской областях

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Доля отказов по заявкам на автокредиты в июне 2025 года снизилась на 2,6 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущем месяцем и составила 82,2% (в мае 2025 года - 84,8%). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года доля отказов по заявкам на автокредиты сократилась на 3,3 п.п. (в июне 2024 года - 85,5%).

Среди 20 регионов-лидеров по количеству поданных заявок на автокредиты наибольшие доли отказов в июне были отмечены в Красноярском крае (86%), Кемеровской (84,4%), Новосибирской (83,9%) и Московской (83,5%) областях. При этом наименьшая доля отказов была зафиксирована в Республике Татарстан (76,3%), а также Нижегородской (77,2%), Воронежской (77,3%) и Самарской (78,1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 81,8% и 78,8% соответственно.

Кроме того, наиболее серьезная динамика снижения доли отказов по заявкам на автокредиты в июне 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Республике Татарстан (-4,1 п.п.), Свердловской (-3,8 п.п.), Самарской (-3,7 п.п.), Нижегородской (-3,6 п.п.) и Ленинградской (-3,5 п.п.) областях. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за месяц сократился на 2,3 п.п. и 2,6 п.п. соответственно.

"После многомесячного роста доли отказов по заявкам на автокредиты на рынке сформировался значительный отложенный спрос, на который обратили внимание и банки. Учитывая, что ключевая ставка начала снижаться, а на рынке присутствуют ожидания ее дальнейшего понижения, банки адаптируют свой аппетит к риску к изменениям сложившейся конъюнктуры", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.